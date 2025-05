Ascoli supera Vis Pesaro 5-4: emozioni e gol al Picchio Village

5

VIS PESARO

4

: Grassi, Diouf (dal 17’ s.t. Kapaj), Pretto (dal 1’ s.t. Muratore), Travaglini, Viviani, Neri, Lunsadisa (dal 25’ s.t. Prifti), Ghezzi, Marozzi (dal 1’ s.t. Coderoni), Campanelli (dal 17’ s.t. Sirocchi), Mantova. Panchina: Polini, Mazzocchetti, De Berardinis. All. Bonfiglio

VIS PESARO: Vagnini (dal 10’ s.t. Bardhi), Pastore (dal 12’ s.t. Catena), Aureli, Ciandrini, Tiraferri, Gigli (dal 28’ s.t. Rossini), Glorio, Antonini (dal 25’ s.t. Pucci), Casadei, Rossi (dall’11’ s.t. Lini), Giorgi (dal 28’ s.t. Cecchini). Panchina: Anedda, Cela. All. Campo

Arbitro: Valeriani di Fermo

Marcatori: al 6’ p.t. rig. Diouf (A), al 20’ p.t. Casadei (V), al 28’ p.t. Rossi (V), al 3’ s.t. Coderoni (A), all’11’ s.t. Coderoni (A), al 12’ s.t. Campanelli (A), al 16’ s.t. Muratore (A), al 34’ s.t. Casadei (V), al 38’ s.t. Glorio (V

Note – Ammoniti Travaglini, Campanelli per l’Ascoli, Glorio per la Vis Pesaro. Angoli: 5-5. Recuperi: 1’ p.t., 4 s.t.

Il vivaio bianconero resta concentrato sul finale di stagione che sta vedendo impegnate le formazioni del settore giovanile. L’under 14 di Bonfiglio mercoledì pomeriggio è riuscita a superare la Vis Pesaro nel pirotecnico 5-4 che ha permesso all’Ascoli di prevalere nel quinto turno della seconda fase del girone a del campionato Pro. Quella che si è sviluppata al Picchio Village è stata una girandola di gol ed emozioni. Avvio subito felice per i padroni di casa, passati avanti su rigore con Diouf. Immancabile la reazione vissina arrivata col pareggio di Casadei e il sorpasso di Rossi. Nella ripresa il Picchio mette la freccia con la doppietta del subentrato Coderoni ed i gol di Campanelli e Muratore. Nel finale inutili le reti biancorosse di Casadei e Glorio.

La Primavera di Ledesma invece è pronta per affrontare i quarti di finale playoff che li vedrà sfidare il Vicenza. Appuntamento oggi, sempre al Picchio Village, con avvio alle 14.30 al segnale dell’arbitro Dini della sezione di Città di Castello. La sfida ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, prevede supplementari e calci di rigore. L’under 15 allenata da Cusimano infine si prepara ad affrontare la gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Catania. Dopo il 2-2 fatto registrare nell’incontro d’andata ora i bianconeri avranno a disposizione due risultati su tre per riuscire a passare il turno. In caso di qualificazione ai quarti il Picchio sfiderebbe chi riuscirà a prevalere tra Benevento ed Avellino.

mas.mar.