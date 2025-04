Ascoli-Torres: Di Carlo cerca la conferma contro i sardi per la salvezza

Ascoli-Torres: Mimmo Di Carlo prova a confermarsi la bestia nera dei sardi. Nei 4 precedenti andati in archivio, il tecnico di Cassino è riuscito a battere i rossoblù in ben 3 occasioni. L’ultima resta quella del recente primo dicembre, quando il Picchio al Vanni Sanna portò via i tre punti (1-2) ottenendo il secondo successo consecutivo con il suo nuovo allenatore dopo il precedente acuto casalingo messo a segno col Gubbio (1-0). Nella tana dei rossoblù fu Silipo a beneficiare della domenica perfetta, realizzando la doppietta risolutiva dopo i grossolani errori commessi sotto porta dai padroni di casa che nelle battute iniziali sbagliarono un calcio di rigore. L’eclatante fallo di mani in area commesso da Tavcar, su un innocuo traversone di facile lettura, consentì a Diakite di presentarsi dal dischetto ma l’attaccante venne fermato dal palo. Sulla respinta Zecca fece addirittura peggio calciando fuori a porta praticamente sguarnita. Gli altri due successi ottenuti da Di Carlo contro la Torres sono più datati e risalgono alla stagione 2004-05 quando era tecnico del Mantova. In questo caso l’allenatore portò a casa i tre punti sia nel match d’andata che in quello di ritorno.

L’unica sconfitta invece è quella incassata sulla panchina della Spal per 2-0 poco più di un anno fa. Al cospetto dei sardi così il timoniere del Picchio domenica (avvio alle 15) al Del Duca proverà a sorprendere nuovamente i rossoblù per consentire al suo Ascoli di compiere quel passo decisivo per l’ottenimento della salvezza matematica. Traguardo che ormai potrebbe essere centrato anche ottenendo un punto, sempre guardando anche cosa accadrà sugli altri campi. Tentare quel qualcosa in più, arrivati a questo punto del campionato, resta virtualmente proibitivo per un Picchio che nelle ultime 8 partite si è mostrato capace di vincere soltanto una volta in casa contro l’Arezzo (1-0).

Per recuperare terreno sulle altre servirebbero probabilmente 3 vittorie su 3 per poi sperare in almeno due passi falsi compiuti sia dal Pontedera (44) che da Perugia e Carpi (entrambe a 43). In virtù della vittoria del Rimini nella Coppa Italia di serie C i playoff nel girone b si estenderanno fino all’undicesimo posto che oggi vede il piazzamento proprio dei toscani dell’ex Menichini.

Sul fronte Lucchese non ci saranno ulteriori aiuti dopo i 6 punti di penalizzazione di cui il Picchio ha già potuto beneficiare nella corsa per il mantenimento della categoria. I rossoneri sono prossimi al fallimento, ma la squadra onorerà il torneo fino all’ultima giornata. Nella preparazione del confronto con la Torres il tecnico dell’Ascoli dovrà risolvere i nuovi problemi in difesa. Le squalifiche di Piermarini e D’Amore peseranno come un macigno. Al centro si spera nel rientro di uno tra Gagliolo e Curado.

