Ascoli, tris a Livorno

(3-4-2-1): Seghetti; Nwachukwu, Monaco (dal 1’ s.t. Baldi), Gentile; Mawete (dal 1’ s.t. Odjer), Welbeck, Hamlili (dal 1’ s.t. Ghezzi), Antoni; Marchesi (dal 14’ s.t. Biondi), Cioffi; Di Carmine (dal 35’ s.t. Dionisi). Panchina: Tani, Ciobanu, Malva, Calvosa, Panaioli, Panattoni, Haveri, Marinari, Peralta. All. Formisano

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Milanese (dal 27’ s.t. Ndoj), Damiani (dal 26’ s.t. Bando); Del Sole (dal 1’ s.t. Pagliai), Rizzo Pinna, D’Uffizi (dal 26’ s.t. Palazzino); Gori (dal 10’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Silipo, Corazza, Menna, Cozzoli, Rizzo, Corradini. All. Agostinone (Tomei squalificato)

Arbitro: Gauzolino di Torino

Marcatori: al 5’ p.t. Curado, al 7’ p.t. Gori, al 38’ p.t. D’Uffizi

Note – 3.294 spettatori (1.515 paganti, di cui 11 ospiti, 1.779 abbonati), incasso di 36.107 euro. Ammoniti Hamlili, Mawete, Cioffi per il Livorno, Del Sole per l’Ascoli. Tiri in porta 5-8. Tiri fuori 3-3. In fuorigioco 1-3. Angoli 2-6. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 5’.

Un Ascoli stellare sbanca anche Livorno con un esaltante 3-0 che conferma la forza e la qualità di una squadra che adesso può iniziare a candidarsi apertamente per tentare la vittoria del campionato. Una cosa è certa, giocando così il raggiungimento della salvezza potrebbe arrivare con largo anticipo. E questo poi lancerebbe il volo del Picchio verso ben altri traguardi ambiziosi. Decisive allo stadio Picchi le firme di capitan Curado, Gori e D’Uffizi. Quello ottenuto sul difficile campo dei toscani è stato il terzo successo su tre in trasferta. Una vittoria netta, mai messa in discussione, e soprattutto capace di sancire l’ulteriore passo avanti dei bianconeri che ora in classifica (11 punti) si sono portati ad un solo punto di ritardo dal duo Arezzo-Ravenna (12). Peccato soltanto per la festa mancata per via delle restrizioni imposte che avevano vietato la trasferta ai tifosi ascolani. Nel settore ospiti sono stati soltanto 11 i sostenitori presenti. L’avvio dell’incontro prodotto dall’Ascoli è letteralmente devastante. Sugli sviluppi del primo corner l’inserimento di Curado diventa letale per la retroguardia amaranto che si vede infilare di testa dal capitano argentino. Illuminante nell’occasione il pallone pennellato dalla sinistra da Rizzo Pinna. Soltanto un paio di minuti dopo Gori si conferma un bomber di razza trovando il raddoppio con un preciso diagonale mancino. L’uno-due annichilisce i toscani che impiegano un po’ per entrare in partita. Dopo il mancato tris di Rizzo Pinna, uno dei più vivaci nella prima parte, arriva la risposta livornese con Di Carmine che impatta bene di testa alle spalle di Curado senza prendere lo specchio della porta. I labronici prendono coraggio in chiusura di primo tempo. L’Ascoli controlla agevolmente e cala il 3-0 con D’Uffizi, letteralmente incontenibile con la palla tra i piedi. Il suo destro a giro di pregevole fattura è un cioccolatino che non lascia scampo a Seghetti. Il Livorno prova ad osare di più nel secondo tempo, ma la gestione della palla dei bianconero non permettono ai toscani di riaprire la contesa. Quella del Picchio resta l’unica difesa d’Europa ancora imbattuta.

Massimiliano Mariotti