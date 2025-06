Ascoli: ultimi giorni per l'iscrizione al campionato di Serie C, sfida decisiva per l'Under 16

Ultimi due giorni a disposizione per l’Ascoli che in data odierna cercherà di regolarizzare la questione legata all’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Come già ampiamente sottolineato a più riprese, quelli affrontati quest’anno dalle società sono stati degli obblighi inediti imposti dalla Lega Pro per cercare di fare una selezione a monte tra i club in grado di sostenere una categoria del genere. Quanto accaduto nel corso dell’ultima annata calcistica è stato emblematico sotto tanti punti di vista e per provare a ridare credibilità ad un torneo a più riprese falsato dalle problematiche presentate nei mesi addietro dalle varie partecipanti, il direttivo di serie C nonché il suo presidente Matteo Marani hanno deciso di imporre una linea maggiormente severa. Gli attuali proprietari del Picchio e il direttore generale Domenico Verdone in queste frenetiche ore stanno cercando di perfezionare tutte le questioni burocratiche necessarie per ottenere il semaforo verde dalla Covisoc. Lo scoglio più complicato da superare resta la nuova fideiussione raddoppiata da 700mila euro. Esattamente un anno fa il 31 maggio 2024 da corso Vittorio Emanuele venne diramata la nota ufficiale attraverso la quale i vertici societari annunciarono l’avvio della procedura di iscrizione poi completata il successivo 4 giugno. Stavolta invece nel cercare di rispondere appieno a quanto richiesto dalle nuove imposizioni, probabilmente le cose saranno destinate a risolversi a ridosso della chiusura dei termini previsti. La famiglia Pulcinelli nel corso delle ultime settimane ha fatto trapelare un certo ottimismo sulla partecipazione dell’Ascoli al prossimo campionato di C, ma il silenzio che continua ad albergare all’interno del club ha generato qualche timore tra i tifosi. Al di là di ogni riflessione comunque tutto si risolverà nel bene o nel male, augurandoci chiaramente che tutto vada per il verso giusto, entro domani sera.

Nel prossimo fine settimana il settore giovanile bianconero vedrà in campo la formazione under 16 allenata da Francesco Monaco. I suoi ragazzi saranno chiamati ad affrontare una gara sicuramente complicata, seppur non impossibile. È questa l’unica formazione del vivaio ancora in corsa nei playoff di categoria. I bianconeri nel match d’andata delle semifinali disputato domenica scora in casa al Picchio Village sono usciti sconfitti contro la Spal per 2-0 e adesso nella sfida di ritorno dovranno cercare di ribaltare la situazione. Anche se ancora i conti restano aperti adesso l’Ascoli dovrà rispondere agli estensi provando a centrare l’impresa che consegnerebbe il pass per l’accesso alla finale. Sul campo gli under 16 dovranno vincere con tre gol di scarto. In caso di parità nel complessivo dei gol ogni sforzo sarebbe vano in virtù della posizione di vantaggio ottenuta in classifica dagli emiliani al termine del campionato.

Massimiliano Mariotti