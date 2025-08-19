Ascoli, un entusiasmo senza fine. Abbonati come per il ritorno in A

Il passaggio in Coppa Italia di C, oltre ad aver consentito di dare vita al terzo derby stagionale con la Samb (secondo turno eliminatorio programmato il 29 ottobre), ha permesso all’Ascoli targato Tomei di riuscire a tastare il livello raggiunto a pochi giorni dall’atteso esordio in campionato con la Pianese. Il successo arrivato ai rigori, grazie a ben due interventi decisivi di Vitale (neutralizzati i tentativi dagli undici metri di Lombardi e Bruzzaniti), ha alimentato ulteriormente il grande entusiasmo manifestato dai tifosi. Anche nelle ultime ore il dato relativo alla campagna abbonamenti è cresciuto ancora, arrivando ad eguagliare le 6.699 tessere dell’annata in serie A 2005-2006. Il gong è previsto per sabato alle 18 quando i bianconeri scenderanno in campo in casa davanti a circa 7mila spettatori per esordire contro la Pianese. L’opening day della serie C Sky Wifi sarà Livorno-Ternana, incontro programmato per venerdì sera (ore 21.15). Nel giorno successivo invece scatterà l’ora del Picchio che proverà subito a mettere in cascina i primi tre punti in classifica.

Al Del Duca sarà il primo vero bagno di folla per Tomei e i suoi uomini. La formazione toscana allenata dall’ex Juve Alessandro Birindelli invece è stata eliminata dal Giugliano al primo turno di coppa con un pesante 4-1 e sicuramente cercherà di riscattarsi al debutto in quel di Ascoli. Vedendo l’interpretazione messa in campo a Pineto, i bianconeri cercheranno di ripetere e migliorare l’applicazione di una filosofia votata ad esprimere un calcio zemaniano tutto votato ad esercitare una pressione a tutto campo e una manovra ultra offensiva. In attacco la risposta più importante fornita domenica sera dal Mariani-Pavone è stata quella legata alle condizioni del centravanti Corazza. Nella prima parte dello scorso campionato, nel peggior momento di rendimento dell’Ascoli, era stato lui a consentire di limitare i danni riuscendo ad andare a segno con una certa regolarità. Ben 11 le reti messe a segno nel corso del girone d’andata, poi la lunga battuta d’arresto spezzata in coppa contro il Pineto. Il 34enne è tornato ad essere decisivo sotto porta, sia nel ruolo di rifinitore in occasione del momentaneo 1-0 con l’assist servito a D’Uffizi, sia in quella di realizzatore con il rigore trasformato in maniera magistrale nel secondo tempo. Gli ultimi due centri risalivano al match del 6 dicembre 2024 quando riuscì a siglare una doppietta nella gara interna vinta 4-1 con il Sestri Levante. Di certo le sue marcature quest’anno risulteranno ancora fondamentali per il percorso che il Picchio sarà chiamato a fare nel corso della regular season. In quel ruolo di terminale offensivo però il club sta valutando di operare un altro ingresso per fornire al proprio allenatore una valida alternativa.

Massimiliano Mariotti