Ascoli, una sconfitta che fa male. Ingiusta espulsione di Marsura. Da lì in poi il Rimini ha vita facile:. Parigi e Cioffi stendono il Picchio

ASCOLI

(3-5-2): Colombi; Bellodi, De Vitis (dal 1’ s,t, Megelaitis), Lepri; Cinquegrano (dal 40’ s.t. Gorelli), Malagrida (dal 16’ s.t. Garetto), Langella, Fiorini (dal 9’ s.t. Conti), Longobardi; Parigi, Gagliano (dal 9’ s.t. Cioffi). Panchina: Vitali, Falbo, Leonardi, Piccoli, Lombardi, Ubaldi. All. Buscè

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Piermarini, Curado, Adjapong (dal 36’ s.t. Tremolada); Baldassin (dal 1’ s.t. Maurizii), Odjer, Varone; Silipo (dal 17’ s.t. D’Uffizi), Corazza (dal 36’ s.t. Forte), Marsura. Panchina: Livieri, Zagaglia, Bertini, Cosimi, Re, Bando, Maiga Silvestri, D’Amore, Ciabuschi, Caucci, Gagliardi. All. Cudini

Arbitro: Angelillo di Nola.

Marcatori: al 13’ s.t. Parigi, al 35’ s.t. rig. Cioffi.

Note – 3mila spettatori circa. Espulso Marsura al 45’ p.t.; ammoniti De Vitis, Malagrida per il Rimini, Odjer, Curado, Raffaelli per l’Ascoli. Tiri in porta 8-1. Tiri fuori 7-3. In fuorigioco 1-2. Angoli 9-0. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 5’.

Brutto e sanguinoso passo indietro dell’Ascoli. I bianconeri di Cudini escono malamente sconfitti per 2-0 nel delicato scontro playoff col Rimini. Al Neri vince la formazione di Buscè con i centri di Parigi e il rigore trasformato da Cioffi. Il Picchio parte con alcune novità nello schieramento. Bocciato Bando, a centrocampo nel ruolo di regista viene adattato Odjer dal primo minuto. Debutto da titolare anche per Baldassin che va a rimpiazzare lo squalificato Carpani. Nonostante la pioggia l’inizio della contesa è subito vivace con i primi due squilli che arrivano da Gagliano e Parigi. Quest’ultimo impegna Raffelli in presa plastica con una rovesciata da buona posizione. I padroni di casa qualche minuto più tardi colpiscono anche l’incrocio dei pali con il destro da fuori di Langella. L’Ascoli prova a reagire, ma incontra immani difficoltà nel trovare i varchi giusti. La risposta capita sul destro di Varone che in area viene infastidito in maniera goffa da Marsura al momento del tiro. I bianconeri subiscono l’aggressività della formazione di Buscè e non riescono a trovare la porta se non da lontano con Silipo.

Colpo di scena in chiusura di primo tempo, quando l’arbitro Angelillo espelle Marsura tra lo sgomento dei bianconeri. Il rosso diretto pare severo rispetto all’intervento operato su Langella. Nella ripresa così in inferiorità numerica si fa dura per il Picchio. Il secondo legno colpito dal Rimini con Gagliano è il preludio al vantaggio. I romagnoli legittimano la superiorità espressa in campo con il meritato 1-0 di Parigi, abile nel trovare l’angolino con un secco diagonale di destro. L’Ascoli purtroppo non c’è. I padroni di casa sfiorano il raddoppio in varie circostanze e alla fine lo trovano su rigore con Cioffi. Al triplice fischio finale festeggia il Rimini.

Massimiliano Mariotti