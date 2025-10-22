Ascoli verso la sfida al Del Duca. Ora testa al derby con la Samb

L’Ascoli si proietta ufficialmente verso l’infuocato derby con la Samb che andrà in scena al Del Duca domenica prossima (fischio d’avvio programmato alle 14.30). E dopo appena tre giorni ci sarà anche quello di Coppa Italia al Riviera delle Palme (mercoledì 29 alle 15). La trepidante attesa durata ben 39 anni si prepara ad esaurirsi con l’agguerrito duello calcistico che rimetterà di nuovo bianconeri e rossoblù gli uni di fronte agli altri.

Il pareggio ottenuto a Carpi (1-1) ha permesso al Picchio di mantenere l’imbattibilità e raggiungere il Ravenna al secondo posto. Al Cabassi per la prima volta il Picchio si è trovato a dover fare i conti con un avversario capace di impedire il fluido possesso palla, mettendo in campo aggressione ed intensità. La forza e la mentalità vincente del gruppo però sono comunque emerse nella decisa reazione che ha consentito di agguantare il pari quando mancavano ormai pochi minuti all’epilogo della partita.

Il tema dell’incontro di Carpi potrebbe essere lo stesso che animerà il derby di domenica prossima, dove la Samb cercherà di fare l’impossibile per impedire all’Ascoli di produrre la solita manovra fluida che aveva visto soccombere a suon di gol varie delle avversarie affrontate finora. In panchina le due sfidanti vedranno rientrare i tecnici dalle rispettive squalifiche. Il sentito derby sarà diretto da Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Il fischietto laziale potrà vantare l’ausilio degli assistenti Vittorio Consonni di Treviglio e Daniel Caldirola di Milano. Quarto uomo ufficiale Cristiano Ursini di Pescara, mentre il Fvs vedrà in azione l’operatore Pio Carlo Cataneo di Foggia.

Le strade dell’Ascoli e dell’arbitro Di Francesco si sono già incrociate in due occasioni durante la scorsa stagione di serie C. Innanzitutto nella gara del primo dicembre 2024 che vide i bianconeri battere in trasferta la Torres per 2-1, grazie alla doppietta di Silipo. Il secondo incrocio invece resta lo 0-0 fatto registrare al Del Duca nel confronto con la Vis Pesaro del 30 marzo 2025.

Questione biglietti per il derby. Nella mattinata di ieri si è tenuta la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cposp). Le misure sono state adottate sia per quanto riguarda il derby di domenica in campionato che in relazione a quello di coppa. Sarà consentito libero accesso a tutti i settori di casa agli abbonati dell’Ascoli. La vendita dei biglietti sarà rivolta ai possessori della fidelity card sottoscritta al primo giugno 2025 per tutti i settori, tranne quello ospiti, esclusivamente ai residenti nei comuni di Ascoli, Acquasanta, Appignano, Arquata, Castel di Lama, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Sant’Egidio alla Vibrata, Venarotta.

Massimiliano Mariotti