Ascoli vivaio, . Ortega lascia l’under 17: panchina a Gigi Giorgi

Avvicendamento operato anche sulla panchina della formazione under 17 del Picchio. Questa la scelta operata dal responsabile del vivaio Nino Nosdeo che nella giornata di ieri ha annunciato, attraverso i canali ufficiali del club, la decisione di affidare la formazione giovanile a Gigi Giorgi. Il cambio di sella si è reso necessario dopo che Hector Ortega aveva espresso la volontà di lasciare la propria posizione per ragioni personali. Non si sa quanto, nella decisione presa da quest’ultimo, sia risultato rilevante il pesantissimo ko per 7-1 incassato nell’ultimo turno disputato in trasferta a Palermo. Una disfatta senza precedenti in un match dove i rosanero hanno spadroneggiato in lungo e in largo dall’inizio alla fine. Il gol bianconero di Mascaretti nei minuti conclusivi non è assolutamente riuscito a rendere la pillola meno amara. Ad allenare i ragazzi dell’under 17 quindi sarà Giorgi, finora chiamato a ricoprire i panni di vice nella formazione Primavera guidata da Ledesma.