Ascoli vivaio, torna in campo la Primavera

Altro giro, altra corsa. Il fine settimana tornerà a vedere in campo le formazioni del settore giovanile del Picchio che ancora una volta affronteranno i rispettivi impegni di campionato con l’obiettivo di fare risultato e proseguire il percorso che li condurrà da qui alla fine della stagione. C’è attesa per il confronto che vedrà la Primavera di Corsi riprendere il cammino dopo il turno di riposto rispettato sabato scorso.

Oggi i bianconeri saranno chiamati a misurarsi contro il Benevento nel match programmato al Picchio Village con avvio previsto alle ore 11.30. Quello contro i sanniti sarà uno scontro diretto particolarmente importante per delineare le dinamiche che riguardano la parte alta della classifica. Quando sono andate in archivio soltanto 4 giornate infatti dietro al duo Pisa-Pescara (entrambe al primo posto con 10 punti) seguono Empoli (a quota 9) e il terzetto composto da Bari, Ascoli e Monopoli (7). Subito in scia proprio il Benevento (6) che cercherà di effettuare il sorpasso sui bianconeri. Il compito del Picchio, a sua volta, sarà quello di battere i campani ed incrementare il vantaggio.

Nel pomeriggio odierno in campo anche l’under 16 di Medori che, invece, ospiterà il Forlì. Fischio d’inizio alle 15.30. Nella giornata di domani sarà la volta di tutte le altre. Gli under 17 e 15, rispettivamente allenati da Ionni e Capriotti, se la vedranno contro le formazioni dei pari età del Perugia. Ad aprire le danze domenicali toccherà agli under 15 nella gara programmata alle 11. A seguire ecco la partita degli under 17 con avvio alle 13.30.

Sul fronte ‘rosa’ scaldano i motori anche le ragazze delle formazioni femminili. Domani le under 15 scenderanno in campo alle 11 sul campo della Maceratese. Appuntamento allo stadio Vittoria. La prima squadra allenata da Renga, invece, potrà debuttare in casa in occasione della seconda giornata del campionato di serie C. L’esordio aveva visto le bianconere uscire sconfitte 6-0 in casa del Gatteo Mare. Stavolta sulla strada dell’Ascoli ci sarà un’altra formazione romagnola. Si tratta del Riccione che una settimana fa ha ottenuto il successo per 2-0 contro il Grifone Gialloverde. A seguire il Picchio proseguirà il cammino sfidando Reggiana e Original Celtic Bhoys al terzo e al quarto turno. Lunedì infine le under 17 saranno impegnate fuori casa al Comunale contro lo Spoleto. Le bianconere sperano di ripetersi dopo il roboante 7-1 inflitto al Gualdo.

mas.mar.