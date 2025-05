Atletico Ascoli Allievi: Vittoria contro Nuova Tor Tre Teste nella Fase Nazionale

Sono ancora i ragazzi del settore giovanile dell’Atletico Ascoli a far parlare di sé. Stavolta è stato l’allenatore della squadra Allievi, Luca Pieri, ad illustrare i risultati della propria compagine reduce dalla vittoria del girone regionale e del successo sulla Nuova Tor Tre Teste Roma nella prima gara della Fase Nazionale. Allievi che affronteranno domenica primo giugno disputeranno la gara decisiva ad Orvieto. Un percorso fatto di crescita, identità e lavoro condiviso.

Mister Pieri, domenica scorsa la squadra è partita con il piede giusto nel triangolare della Fase Nazionale Allievi contro una squadra forte e blasonata come la Nuova Tor Tre Teste. Che partita è stata?

"Una partita molto difficile contro un avversario di altissimo livello. Abbiamo fatto sicuramente un’ottima prestazione nel momento senza palla dimostrando compattezza e spirito di squadra. Pur affrontando una squadra forte, abbiamo comunque giocato mettendo in mostra la nostra identità e i nostri principi. Per questo motivo devo fare i complimenti a tutti i ragazzi perché non era né facile né scontato. Al di là del risultato, che naturalmente ci gratifica, queste sono partite importanti che permettono ai ragazzi di accrescere il proprio bagaglio personale".

L’obiettivo della società è sempre stato quello di fare crescere e maturare i ragazzi. Come giudica l’annata?

"L’obiettivo che ci siamo posti è quello di creare un percorso all’interno del quale ogni ragazzo possa esprimersi al meglio e maturare sia dal punto di vista calcistico che soprattutto umano. Sicuramente le vittorie fanno piacere ma la crescita e la formazione individuale del ragazzo rimangono al primo posto. Un obiettivo chiaro che ci ribadisce tutti i giorni la società ed in primis la famiglia Giordani, che ringrazio per la vicinanza che ci riserva quotidianamente".

Valerio Rosa