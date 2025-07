Atletico Ascoli, arriva la conferma per capitan D’Alessandro

Quelle lacrime al termine dell’ultima giornata di campionato e quell’abbraccio con il Patron Graziano Giordani, avevano fatto presagire che per il capitano dell’Atletico Ascoli, Matteo D’Alessandro l’avventura in bianconero non era finita. E tanto è stato. Il difensore trentaseienne indosserà la maglia bianconera per la terza stagione dopo essere sceso in campo 58 volte mettendo a referto due reti. Una conferma che alza ulteriormente il tasso di esperienza e carisma della rosa che la società sta costruendo per la prossima stagione.

"Sono contento, entusiasta e carico per questa conferma – ha ammesso Matteo D’Alessandro – Non ho mai avuto dubbi perché ho sempre creduto nelle persone, nel progetto e nella famiglia Giordani a cui sono molto legato. Ho avuto la fortuna, l’onere e l’onore di essere il capitano da due anni di questa squadra e per me è un ruolo di grande responsabilità. Sento il desiderio e la voglia di far capire ai più giovani e ai nuovi arrivati che questa è una realtà ideale per poter lavorare con grande ambizione e grande voglia, così da poter competere per qualcosa d’importante perché l’Atletico Ascoli se lo merita".

Centrocampista classe 1989 Matteo D’Alessandro, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, da qualche stagione gioca stabilmente come centrale difensivo di grande qualità e affidabilità. E’ arrivato due anni fa all’Atletico dall’ormai ex Porto d’Ascoli dove ha vinto il campionato di Eccellenza nel 2020-21. Lo scorso anno è stato il primo calciatore bianconero ad essere riconfermato dopo le 27 presenze condite da due assist e dal gol sul campo del Roma City che ha portato la prima storica vittoria dell’Atletico in Serie D. Quest’anno altre 27 presenze di cui 23 da titolare e 4 da subentrato, ancora con un bel gol di testa realizzato a Chieti nella vittoria per 2-1 allo stadio ‘Angelini’. Una conferma decisamente importante, insomma.

Valerio Rosa