Atletico Ascoli chiude la stagione di Serie D contro il Sora al Del Duca

Questo pomeriggio alle ore 15 si chiude la regular season del campionato di Serie D e l’Atletico Ascoli ospiterà allo stadio Del Duca il Sora ancora in lotta per evitare i playout. La compagine allenata da Simone Seccardini, ormai salva, cercherà comunque di onorare il match anche se probabilmente il tecnico come già accaduto nella gara disputata domenica scorsa a Termoli è finita in parità, darà spazio a chi finora ha giocato meno. L’allenatore bianconero al termine della rifinitura di ieri ha avuto la conferma che avrà tutti i suoi uomini a disposizione e avrà solo l’imbarazzo della scelta.

Mister Seccardini, l’Atletico Ascoli ha dimostrato anche a Termoli che farà il suo dovere fino alla fine. Che match si aspetta contro un Sora assettato di punti salvezza e che all’andata vinse grazie ad alcuni episodi favorevoli?

"L’Atletico Ascoli scenderà in campo per affrontare al meglio questa ultima partita. Vogliamo chiudere bene la stagione e puntiamo con decisione ad ottenere la nostra prima vittoria al Del Duca. Sappiamo bene che il Sora ha ancora un obiettivo importante da raggiungere e sicuramente arriverà con grandi motivazioni. È una squadra giovane e ben organizzata che gioca con ritmo e aggressività".

A Termoli ha dato spazio a chi ha giocato meno e tutti hanno risposto alla grande: una ulteriore dimostrazione della bontà della rosa e del lavoro fatto?

"Sì, a Termoli abbiamo dato spazio a chi aveva avuto meno minutaggio e la risposta è stata davvero importante. Questo dimostra ancora una volta quanto sia competitiva la nostra rosa. Durante l’anno tutti i ragazzi hanno mostrato un grande senso d’appartenenza e una disponibilità totale".

Salvezza mia in discussione, ma c‘è un pochino di rammarico? Secondo lei la squadra meritava di più di quanto raccolto?

"L’obiettivo primario era la salvezza e, vista la competitività di questo campionato, non era affatto scontato raggiungerla con questa solidità. Siamo soddisfatti di aver centrato il traguardo ma è chiaro che un pizzico di rammarico resta, perché in alcune partite abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo per quanto espresso in campo".

