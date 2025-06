Atletico Ascoli: conferme in difesa e colpo di mercato con Buchel

Si comincia a parlare di mercato in casa Atletico Ascoli e naturalmente il primo obiettivo è la conferma dei difensori. Detto del capitano Matteo D’Alessandro che di certo con i suoi 36 anni vorrebbe chiudere la carriera in bianconero, la compagine del patron Graziano Giordani può contare su un pacchetto difensivo di eccelsa qualità. Detto che l’esterno Manuel Camilloni ha già il contratto fino al 2026, c’è da tener conto che anche il centrale Andrea Feltrin, a gennaio, ha sottoscritto il contratto per il prossimo anno. "La scorsa estate c’è stata una trattativa con una squadra di serie C – ha dichiarato qualche tempo fa Feltrin – poi saltata da un giorno all’altro e che ha un po’ cambiato i miei piani, ma quando ho saputo della possibilità di tornare qui ad Ascoli non ci ho pensato un minuto. La società l’ho ritrovata ambiziosa e attenta al lato umano, non ci fanno mancare dentro e fuori dal campo e ci mettono nella posizione di rendere al meglio. Sono davvero soddisfatto della mia scelta". Andrea Feltrin, mancino classe 2002, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, lo scorso anno aveva iniziato la stagione a Chieri nel girone A della Serie D dopo aver messo a referto nell’anno precedente con la maglia dell’Atletico, 25 presenze e un assist. Quest’anno le presenze sono state 16 con un assist nella sfida contro L’Aquila. E a proposito della formazione abruzzese va registrato un gran colpo di mercato. L’ex centrocampista dell’Ascoli Marcel Buchel, ha infatti firmato il contratto con i rossoblù aquilani che saranno allenati da Mister Sandro Pochesci. L’austriaco-liechtensteinese, giunto a Messina nel mercato invernale dalla Spal, ha indossato la maglia giallorossa siciliana in tredici occasioni, tra campionato e playout, esperienza culminata con l’amara retrocessione dopo il doppio confronto con il Foggia.

Valerio Rosa