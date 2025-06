Atletico Ascoli: costruzione della squadra parte dai difensori

Si parte dai difensori nella costruzione del nuovo Atletico Ascoli. Come scritto nei giorni scorsi c’è da risolvere il nodo del portiere perché Thomas Pompei dal 30 giugno tornerà al Cosenza per fine prestito. Originario di Monteprandone e cresciuto nel settore giovanile della Sambenedettese, è tornato ad agosto all’Atletico Ascoli in prestito secco. Poi ci sarà da valutare la posizione del capitano Matteo D’Alessandro e quella degli altri due difensori esperti della compagine di Mister Simone Seccardini: Leonardo Nonni e Federico Mazzarani. Mazzarani che il 1° luglio compirà 25 anni, è il calciatore che lo scorso anno ha totalizzato più presenze di tutti con 33 gare disputate per complessivi 2.912 minuti e il gol preziosissimo contro L’Aquila. Il trentaduenne Leonardo Nonni è arrivato all’Atletico Ascoli dopo aver vinto il campionato con il Campobasso ed essersi laureato Campione d’Italia Dilettanti. In precedenza aveva vinto il Girone F di Serie D con il Pineto e ci teneva tanto a fare il tris di vittorie del campionato. Purtroppo la stagione dell’Atletico partita benissimo con una sorta di ‘anti-Sambenedettese’, durante la stagione si è complicata e la squadra non ha neanche conquistato i playoff. L’apporto di Nonni però è stato fondamentale con 24 presenze e due reti. Una contro la Civitanovese e una contro l’Avezzano. "Sono arrivato qui – ha dichiarato Nonni lo scorso anno – spinto dalla fame e dall’ambizione in primis del mister e del direttore che mi hanno cercato e trasmesso subito tanta voglia di lavorare e di migliorare e questo è davvero importante per me. Prima di essere un giocatore, il mio obiettivo è quello di essere un bravo ragazzo che possa dare esempio sia in campo che fuori. Mi impegno sempre al massimo, dal primo all’ ultimo secondo con fame e determinazione". Insomma, due difensori come Mazzarani e Nonni non si dovranno certamente far fuggire. Valerio Rosa