Atletico Ascoli prepara la rosa per la Serie D e lancia il Football Summer Camp

L’Atletico Ascoli con il patron Graziano Giordani, il ds Marzetti e Mister Seccardini, prosegue il programma di studio e di costruzione della rosa della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie D. Domenica c’è stato l’atto finale dei playoff con il Teramo che ha pareggiato 1-1 con il Fossombrone, ma in virtù della miglior posizione in classifica nella stagione regolare, si è aggiudicato gli spareggi e ora andrà a formare assieme alle altre vincitrici dei gironi nazionali, una lista per gli eventuali ripescaggi in Serie C. La sensazione comunque è che anche i biancorossi abruzzesi faranno parte della lista degli avversari dei bianconeri ascolani, in quanto al momento non sono previsti ripescaggi, ma molto dipenderà anche da quello che succederà con la situazione di Brescia, Salernitana, Sampdoria e Frosinone impelagate tra retrocessioni d’ufficio, punti di penalizzazione e playout di Serie B. In ogni caso sarà un Girone F di Serie D sempre molto competitivo con la promozione di Maceratese e Giulianova e con squadre come l’Aquila, Chieti e Ancona che di certo allestiranno compagini ancora più agguerrite.

L’Atletico Ascoli, nel frattempo pensa anche ai ragazzi del territorio e ha programmato il ‘Campo Estivo’ che si svolgerà allo stadio ‘Di Ridolfi’ di Venarotta dal 9 giugno all’11 luglio. Il ‘Football Summer Camp’ sarà riservato a bambine e bambini nati dal 2011 al 2020 e prevede attività sportive, giochi, piscina con incluso il trasporto per i ragazzi che si sposteranno da Ascoli. Inclusi nel costo del Campo Estivo anche colazione, pranzo e merenda con il kit completo in omaggio comprendente zainetto, maglie e pantaloncini. Le attività daranno svolte dalle 8.30 alle 17.30. Il costo per ogni bambino è di 180 euro per una settimana, e di 160 per due o più settimane, con sconto di 30 euro per l’eventuale fratello o sorella. I tesserati della società Atletico Ascoli avranno un ulteriore sconto di 20 euro. Per info ed iscrizioni rivolgersi alla segretaria Giusy al 328.5912184

Valerio Rosa