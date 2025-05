Atletico Ascoli: weekend decisivo per le giovanili nelle Finali Nazionali

Fine settimana tutto dedicato alle formazioni giovanili dell’Atletico Ascoli impegnate nelle Finali Nazionali di categoria. La formazione Allievi Under 17 di Mister Pieri sarà di scena domani alle ore 16 ad Orvieto per la sfida decisiva. Dopo aver battuto il Tor Tre Teste Roma, infatti, i ragazzi bianconeri affronteranno i campioni della Regione Umbria battuti dai laziali 4-3. La classifica del mini girone vede quindi ora Atletico Ascoli e Tor Tre Teste Roma a quota 3 e Orvietana a quota 0. Per passare al turno successivo quindi ai bianconeri basterà un pareggio per conquistare il primo posto che vale la qualificazione. Il match è in programma alle ore 16 allo stadio ‘Federico Mosconi’ di Orvieto.

In campo tornerà anche la formazione Giovanissimi Under 15 di Mister Andrea Argieri che domenica scorsa ha battuto per 3-2 il Trestina Città di Castello. Domani trasferta decisiva a Roma contro il Savio che nel primo match del mini girone aveva battuto la Trestina per 4-2. Proprio per quel gol di differenza nelle reti segnate, l’Atletico Ascoli dovrà assolutamente vincere per qualificarsi alla fase successiva. Ma i Giovanissimi hanno mostrato grande carattere e possono farcela. Contro la Trestina sotto di un gol hanno prima pareggiato con Parissi poi sono passati in vantaggio con la rete realizzata da De Angelis. Il gol della Trestina a pochi minuti dal termine sembrava sancire la parità definitiva tra le due squadre, ma proprio allo scadere Edoardo Alessandrini ha trovato il varco giusto per regalare all’Atletico Ascoli un successo importantissimo. Come detto, però, per qualificarsi alla fase successiva i ragazzi di Mister Argieri dovranno ora andare a vincere a Roma contro il Savio e non sarà impresa facile. Il match si disputerà alle ore 16 sul campo sintetico dedicato all’indimenticato attore ‘Raimondo Vianello’.

