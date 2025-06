Atletico, il ds Marzetti:: "Bisogna compattarsi nei momenti difficili"

"Compattarsi nei momenti difficili. Non prendere scelte affrettate e puntare sempre al massimo", sono questi gli ingredienti che il direttore sportivo Mario Marzetti ha miscelato per costruire un grande Atletico Ascoli. "Abbiamo fatto un altro step rispetto alla scorsa stagione –ha dichiarato il DS bianconero a SerieD24.com – Il girone F non è semplice, ma sono soddisfatto di quanto raggiunto". Due anni fa il sesto posto con 50 punti, da neopromossa. Mentre nell’anno successivo la nona posizione a quota 43. "Il bilancio è sicuramente positivo – ha proseguito Marzetti – Ci siamo confrontati con grandi piazze che non hanno nulla a che vedere con la D. Il prossimo obiettivo? È un tema che trattiamo spesso con la società. A fine stagione ci siamo guardati in faccia. Il messaggio? ‘Cerchiamo di migliorare, di crescere’. Vogliamo fare qualcosa in più. Anche attraverso il mercato. In questo senso posso dire che non faremo rivoluzioni. Non è nella nostra indole. Abbiamo sempre ritoccato qualcosa anche per la questione legata ai giocatori ‘Under’. Stiamo parlando con calciatori di Serie C. Tra una decina di giorni avremo un quadro più completo". I bianconeri vantano diversi pezzi pregiati in rosa. Da Francesco Maio a Leonardo Nonni, entrambi vincitori della D rispettivamente con Pineto e Campobasso, passando per Daniele Olivieri (attenzionato dall’Alcione Milano), Matteo D’Alessandro (con un passato in Serie B) e il portiere Thomas Pompei di proprietà del Cosenza. Nessun astio, tra le altre cose, con l’Ascoli Calcio. Una società che è apprezzata anche dall’Atletico (vedasi il trasferimento in prestito gratuito del bomber Jonathan Ciabuschi). "Il rapporto è lineare – ha concluso Marzetti – Non c’è competizione tra le due realtà. L’Ascoli Calcio è la prima squadra della città e noi siamo a totale disposizione. Io e Mister Seccardini abbiamo lavorato per anni con la società bianconera: io come coordinatore attività di base e Simone come tecnico nel settore giovanile. Saremo sempre i loro primi tifosi".

Valerio Rosa