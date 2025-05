Atletico, l’anno prossimo c’è da fare i conti con le neopromosse

Oltre alla Maceratese che ha vinto il campionato di Eccellenza Marche, sono tre le altre squadre vincitrici dei rispettivi campionati regionali che sono approdate in Serie D: il Giulianova per l’Abruzzo, il Vastogirardi per il Molise e il Valmontone per il Lazio. Le altre due sqadre che completeranno la griglia del prossimo campionato arriveranno dalle vincitrici dei playoff attualmente in corso. Insomma, anche il prossimo anno il campionato di Serie D Girone F sarà molto agguerrito e l’Atletico Ascoli dovrà fare i conti con le prestigiose neopromosse in particolare Maceratese e Giulianova, squadre dal glorioso passato sportivo e che hanno militato anche in Serie C. Con molta probabilità ci saranno anche Teramo e Fossombrone che domenica disputeranno la finale dei playoff con la vincente che andrà a far parte dell’elenco delle squadre che potrebbero essere ripescate in Serie C seppure con pochissime probabilità. Il Girone F, insomma, ha perso la Sambenedettese, promossa in C, ha perso la Fermana, la Civitanovese, l’Isernia e il Roma City retrocesse in Eccellenza, ma rimarrà comunque molto competitivo con la presenza tra le altre di Ancona, L’Aquila e Chieti che di certo riproveranno a recitare un ruolo da protagonisti. L’Atletico punterà di nuovo sui suoi giovani coordinati probabilmente in regia dall’argentino Alejo Vechiarello. Nel mercato di gennaio sono arrivati i vari Didio, Feltrin, Ascoli, Valentino, di cui tre Under. Poi ci sarà da valutare la posizione di Coquin in quanto la sua è stata un’operazione necessaria per sopperire alla cessione dell’attaccante Ciabuschi che rientrerà dopo il prestito all’Ascoli. Rientreranno alla corte di Mister Seccardini anche Traini, Canullo e Mengani che hanno fatto nuove esperienze in prestito e saranno sicuramente rivalutati in ottica futura. Una base di lavoro quindi c’è, ma anche quest’anno occorrerà fare attenzione alle ambizioni delle blasonate avversarie.

Valerio Rosa