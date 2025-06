Aumentano le quotazioni del Ravenna

La questione che riguarda il Brescia potrebbe davvero aprire le porte al ritorno in serie C del Ravenna che mancava in questa categoria dalla stagione 2020-21, quando i giallorossi andarono incontro alla retrocessione dopo il 19esimo posto fatto registrare e la successiva sconfitta agli spareggi playout. A dirimere la spinosa situazione toccherà al Consiglio federale, atteso salvo imprevisti per giovedì 3 luglio. Cellino come ben sappiamo ha provveduto ad avanzare la richiesta di iscrizione al campionato di serie C, ma quella presentata è stata una documentazione incompleta rispetto a quanto sancito dalla Covisoc. Mancherebbero infatti il pagamento di stipendi, contributi e ritenute entro il termine perentorio del 6 giugno. Come già evidenziato proprio su queste righe una domanda incompleta non darebbe luogo alle riammissioni, bensì ai ripescaggi. La Pro Patria prenderà il posto della Lucchese. Nel caso del Brescia invece entrerebbe in gioco la gradutoria che vede al primo posto l’Inter under 23 e al secondo il Ravenna. Considerando che la seconda squadra nerazzurra si prepara a debuttare nel campionato di terza serie raccogliendo il posto lasciato vacante dalla Spal, ecco quindi che in pole per rimpiazzare le Rondinelle ci sarebbe il Ravenna. I romagnoli hanno vinto per il secondo anno consecutivo i playoff di D, battendo in finale il Tau Altopascio per 2-1 e conquistando la Coppa Italia sempre contro lo stesso avversario. Alte le possibilità dell’inserimento del club nel girone b che vedrà ancora di scena l’Ascoli. I bianconeri così ritroverebbero di fronte un avversaria storica, spesso affrontata sia in B che in C. L’esordio nel campionato cadetto del 29 agosto ‘93 col Ravenna si risolse al Del Duca per 1-0 con la firma dell’argentino Troglio. Al ritorno gli uomini di Orazi non risucirono ad andare oltre lo 0-0. Roboante la cinquina inflitta dal Picchio allora allenato da Ivo Iaconi tra le mura amiche nel confronto del 2 febbraio 2008. Il 5-0 finale confermò la netta supremazia dei bianconeri che furono trascinati al successo dalla tripletta di Bernacci.

mas.mar.