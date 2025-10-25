Avanti col 4-2-3-1, l’unico rebus resta in difesa

Consueta veste per il confermato Ascoli che, in occasione del sentito derby, scenderà in campo ancora una volta puntando sulla forza e sui fluidi meccanismi di gioco costruiti dal tecnico Tomei e dal suo staff fin dal giorno del suo arrivo in bianconero. La seduta di rifinitura servirà per andare a perfezionare gli ultimi dettagli, magari provando qualche schema inedito in grado di sorprendere i rossoblù. Nel solito 4-2-3-1 che finora ha permesso al Picchio di esprimere un’idea di calcio ben precisa si andrà verso la quasi totale conferma del solito undici. A Carpi l’aggressione e il pressing asfissiante operato dagli emiliani avevano creato qualche difficoltà nello sviluppare il solito possesso. Stavolta invece i bianconeri cercheranno di non farsi sorprendere da una Samb che di certo proverà a compensare l’elevato tasso tecnico dell’Ascoli attraverso corsa e fisicità. L’unico rebus da sciogliere in queste ultime ore resta legato alla linea difensiva dove gli infortuni di Guiebre e Pagliai costringeranno l’allenatore pescarese a dover rivedere qualcosa sulla corsia mancina. La soluzione più accreditata è quella che inevitabilmente vedrà Rizzo impiegato al centro dal primo minuto. Salvo sorprese il 25enne andrà a spalleggiare il capitano e leader Curado con il conseguente ritorno di Nicoletti nel suo ruolo naturale di terzino sinistro. Tre le presenze fatte registrare in questa prima parte del campionato da Rizzo, di cui una da titolare. Il debutto fu a Terni in occasione del match vinto 2-0 che consentì di portare a casa la prima vittoria. A Sassari il centrale difensivo, invece, disputò l’intera gara fornendo un’ottima risposta. Anche grazie ai suoi tempestivi interventi operati sugli attaccanti della Torres, il Picchio portò via dal Vanni Sanna tre punti fondamentali. Nell’ultima sfida di Carpi infine anche lui nel finale ha permesso di recuperare il risultato nell’azione insistita poi finalizzata alla perfezione da Rizzo Pinna.

mas.mar.