Baldini e il Pescara pronti per i playoff: "Vinceremo e andremo in Serie B"

Baldini e il suo Pescara escono ufficialmente allo scoperto a pochi giorni dallo scontro che vedrà il Delfino ospitare la Pianese. Il tecnico degli abruzzesi non ha dubbi e saranno i suoi ragazzi a vincere i playoff per staccare quindi l’ultimo pass disponibile per la Serie B. "Sono convinto che vinceremo i playoff – ha affermato il tecnico –. Non è arroganza, ma quello che penso. Poi se dovessimo trovare qualcuno più forte ne prenderemo atto. I ragazzi sono straordinari. Ci mettono tanto impegno e siamo stati tanto tempo in testa alla classifica, quindi so quello che dico. La squadra è prontissima. Dobbiamo partire mentalmente da un risultato di 2-0 per la Pianese perché se pensiamo a gestire non andiamo da nessuna parte. Non dobbiamo perdere lucidità e non dobbiamo pensare a gestire il risultato. La Pianese non mi ha sorpreso e la rispetto. Andremo in campo con grande umiltà, ma con l’obiettivo di vincere anche se mi tengo stretta la possibilità di avere due risultati a disposizione".