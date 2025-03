Baldini lancia la volata della Spal:: "Ora dieci finali"

La spietata corsa alla salvezza che vedrà sgomitare le pretendenti del girone B di Serie C è ufficialmente entrata nel vivo. In classifica attualmente l’Ascoli vanta un vantaggio che dovrà essere difeso lunedì sera al Curi contro il Perugia che spera di fare risultato per risucchiare i bianconeri verso il basso.

La Spal di Baldini invece, tecnico col quale il Picchio aveva avuto dei contatti dopo l’esonero di Mimmo Di Carlo, ora si giocherà davvero tutto in questo caldissimo finale. "Siamo entrati nelle ultime dieci partite della stagione – commenta il timoniere degli estensi –, un ciclo che per noi rappresenta dieci finali. Ho stretto un patto con i ragazzi e la società: massima concentrazione e determinazione, senza alcuna distrazione. Dobbiamo essere focalizzati al massimo, sia sul piano caratteriale sia comportamentale, mantenendo un buon livello di attenzione in ogni dettaglio. Dal punto di vista mentale vi assicuro che non sono mai stato così carico come in questo momento. Sappiamo che i dettagli fanno la differenza. Ogni piccola disattenzione potrà costarci la partita".