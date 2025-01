Biglietti in vendita per la sfida al Porta Elisa

Procede spedita la vendita dei tagliandi per assistere al match Lucchese-Ascoli, anticipo della quinta giornata di ritorno assieme al delicatissimo scontro salvezza Sestri Levante-Legnago Salus (entrambe in programma domani sera con avvio alle 20.30).

I biglietti per il settore ospiti dello storico stadio Porta Elisa potranno essere acquistati sulla piattaforma del circuito G02 fino alle ore 19 di stasera giovedì 23 gennaio. Ad accogliere i numerosi e calorosi sostenitori del Picchio sarà la consueta curva est che prevede una capienza massima di mille posti.

I tagliandi saranno in vendita al costo di 6 euro, compresi i diritti di prevendita. Ancora una volta la tifoseria bianconera sarà presente in maniera importante, considerando l’orario e i sacrifici da sostenere per raggiungere Lucca in una giornata lavorativa come venerdì.

In un momento delicato del campionato dove l’Ascoli ha aperto il suo 2025 in maniera deludente sarà fondamentale il supporto dei tifosi per conquistare una vittoria necessaria come il pane.