Biglietti per Perugia, la tessera del tifoso è obbligatoria

Nella giornata di ieri il Perugia ha comunicato che a partire dalle ore 16 è ufficialmente iniziata la vendita dei tagliandi per assistere al match che lunedì sera vedrà l’Ascoli di scena allo stadio Curi (avvio alle ore 20.30) per il posticipo della 29esima giornata del campionato di serie C girone b. La vendita dei biglietti in avverrà in modalità online e in tutte le biglietterie abilitate del circuito Ticketone.

Come si temeva purtroppo la suddetta gara subirà delle restrizioni, anche a causa dei fatti di domenica scorsa quando le tifoserie di Perugia e Lucchese erano venute in contatto in un’area di sosta dell’A12. L’acquisto dei tagliandi per accedere alla curva sud, settore dell’impianto destinato ad accogliere la tifoseria ospite, potrà avvenire soltanto con la tessera. Sarà vietata la vendita negli altri settori del Curi per tutti i residenti della regione Marche.

La vendita riservata ai tifosi bianconeri terminerà alle ore 19 di domenica 2 marzo. Il costo del biglietto sarà di 14 euro (più 1 euro per i diritti di prevendita).