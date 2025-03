Bis per Mimmo Di Carlo. Ascoli, prova al Del Duca

L’Ascoli prova a spezzare la scia nera e soprattutto a non pensare, anche se soltanto per qualche ora, a cosa potrebbe accadere tra qualche mese con le ben note problematiche che fuori dal rettangolo di gioco attanagliano il club ormai da parecchio tempo tra cessione annunciata dall’attuale proprietà e la preoccupante situazione economica. La sfida interna contro l’Arezzo dell’ex Bucchi - fischio d’avvio allo stadio Del Duca alle ore 15 al segnale dell’arbitro Bozzetto di Bergamo - sarà contraddistinta dal ritorno in panchina di Mimmo Di Carlo che a gennaio era stato buttato selvaggiamente fuori (al termine del confronto perso 2-1 in casa della Lucchese) con la ben nota storia social poi rimbalzata un po’ ovunque, oltrepassando addirittura i confini nazionali proprio per la singolarità del fatto. Una comunicazione del tutto inusuale capace addirittura di precedere il comunicato ufficiale diramato dalla società e arrivato circa un’ora dopo. Sfortunato Di Carlo che nell’occasione, dopo la vicenda del calcione ricevuto da Baldini, è finito per lasciare una nuova traccia nel ventaglio di quegli episodi ‘strani’, e forse anche poco piacevoli, accaduti nel mondo del calcio. Provando a fare finta di niente, tecnico e società hanno deciso di rimettersi insieme per traghettare i bianconeri verso questo sofferto epilogo di campionato, dove l’obiettivo resta solo quello di centrare quanto prima la salvezza. Per farlo chiaramente sarà obbligatorio tornare subito a vincere senza più scuse. Ecco quindi che dopo appena un paio di sedute di allenamento oggi Di Carlo proverà a riprendere da dove aveva lasciato. In campo tatticamente si potrebbe tornare ad una delle possibili vesti adottate tra i mesi di ottobre e gennaio. Con lui di certo una delle mosse preventivabili dall’inizio sarà quella legata al ritorno in campo della figura del trequartista che rivestirà un ruolo centrale in caso di utilizzo del 4-3-1-2 o del 4-2-3-1. Qui le scelte adoperabili ruoteranno attorno alle ipotesi rappresentate da Tremolada, Silipo o addirittura Carpani. Quest’ultimo aveva agito in quella zona del campo proprio nella recente esperienza di Catania. A centrocampo si riapre qualche spiraglio per il ritorno in campo di Bando, finito recentemente nel dimenticatoio. In difesa scelta obbligata con Alagna a destra che sostituirà lo squalificato Adjapong, mentre al centro Menna è pronto a partire titolare. Dall’altro lato ci sarà l’Arezzo di Bucchi che proverà ad ottenere il massimo facendosi forte sulle varie debolezze del Picchio.

Massimiliano Mariotti