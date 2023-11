Black friday anche al Del Duca: sconti speciali

Anche l’Ascoli Calcio abbraccerà il black friday di questo fine settimana con tutta una serie di vantaggi rivolti a tifosi e simpatizzanti dei colori bianconeri. A partire da oggi, venerdì 24 novembre, fino a domenica 26 allo stadio Del Duca, con ingresso nella tribuna ovest, si susseguiranno tre giorni di maxi sconti su gadget e abbigliamento con prezzi a partire da 5 euro. Un’occasione unica per poter usufruire delle imperdibili offerte che permetteranno di acquistare i regali natalizi del Picchio a prezzi davvero convenienti. Nell’occasione sarà possibile accedere allo stadio transitando all’ingresso della curva nord con la possibilità di parcheggiare all’interno dell’area di prefiltraggio situata all’interno del perimetro dell’impianto. Qui sarà allestito uno store con orario continuato dalle 10 alle 20. Il club di corso Vittorio precisa che gli sconti legati al black friday saranno attuati esclusivamente al temporary store allestito al Del Duca e non al negozio ufficiale di via Cairoli.