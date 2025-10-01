Bra, sfida inedita. Nisticò: "Squadra fortissima"

Sfida inedita quella che sabato prossimo vedrà il Bra arrivare al Del Duca per la prima volta in assoluto. Il match programmato con avvio alle 14.30 sarà diretto dall’arbitro Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino. Il fischietto laziale potrà vantare l’ausilio degli assistenti Davide Fenzi della sezione di Treviso e Giuseppe Fanara di Cosenza. Quarto uomo ufficiale Matteo Dini di Città di Castello. Operatore Fvs invece sarà Laura Gasparini di Macerata. Il prossimo avversario sulla tabella di marcia del Picchio è una squadra approdata per la prima volta in questa categoria nell’attuale stagione. L’obiettivo dei piemontesi è chiaramente quello di centrare la salvezza e staccare il pass per la partecipazione al prossimo campionato di serie C. L’avvio del cammino dei giallorossi non è stato malvagio con i 5 punti portati a casa nelle prime 7 gare disputate. Nell’ultimo turno andato in scena la formazione guidata dal tecnico è riuscita a prevalere 2-1 (doppietta di Sinani) nel confronto disputato in casa con il Guidonia. L’Ascoli ritroverà di fronte l’ex Baldini che indossò la casacca bianconera in B dal 2017 al 2019, facendo registrare un gol e 2 assist in 39 presenze. Soddisfatto l’allenatore Nisticò che tornerà in panchina contro il Picchio dopo aver scontato la squalifica. "È stato un successo fondamentale – ha commentato il timoniere -, avevamo bisogno di questa energia positiva. Ci dà la giusta adrenalina per il prosieguo del campionato. Dobbiamo essere molto equilibrati nel corso della stagione. In tanti siamo al primo anno in questa difficile categoria. Stiamo dando tutti il 200%, vi assicuro che non dormo la notte per trovare le giuste soluzioni tattiche ed emotive nei confronti dei ragazzi. Bisogna gestire meglio i nostri 90’. Sono contentissimo di quello che stiamo facendo anche se qualche punto in più mi avrebbe fatto piacere. Vivo questa esperienza in maniera molto serena. Penso di essere l’unico allenatore dei 60 in serie C ad avere anche un altro hobby, ovvero il lavoro. Ci dobbiamo salvare all’ultimo secondo dell’ultima giornata, se non ai playout, questo è il nostro obiettivo, tutti insieme. Credo molto nella forza dello spogliatoio. L’Ascoli è una squadra fortissima che ha una voglia assoluta di fare il salto di categoria. Meritiamo di vivere un ambiente del genere con 10mila persone sugli spalti. Sarà un’altra esperienza positiva da affrontare felici e contenti. Non partiamo battuti. Ad Arezzo e Ravenna abbiamo fatto la nostra figura. Servirà una concentrazione assoluta".

mas.mar.