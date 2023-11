Breda e la Ternana:: "Torno con piacere, a La Spezia l’impresa"

L’ex tecnico bianconero Roberto Breda torna ufficialmente a guidare la Ternana sette anni dopo la sua prima esperienza in rossoverde. Ieri l’allenatore veneto è stato presentato alla piazza. A lui spetterà il delicatissimo compito di provare a risollevare le sorti di una squadra momentaneamente posizionata nei bassifondi della classifica. "Torno qui con piacere – commenta –. Ci sono i presupposti per fare un buon lavoro. L’aspetto predominante è l’organico. Questa è una squadra che ha fatto anche delle buone cose. È stata poco fortunata. Il gruppo non merita questa posizione di classifica. Solo crescendo riusciremo a fare un bel lavoro. La B non è il campionato dei nomi, ma di chi diventa squadra. Sotto il profilo tattico ho delle mie idee. Tuttavia dovranno essere valutate. Ci aspetta una partita tosta e bella contro lo Spezia, un avversario che ha dei valori e delle difficoltà. Dobbiamo essere tutti uniti per fare l’impresa. Adesso contano solo i fatti, togliere gli alibi e parlare di campo".