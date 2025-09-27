Brutto infortunio per Del Sole:: "Lo aspettiamo"

La vigilia del match di Sassari si è aperta con una brutta tegola. L’Ascoli infatti è stato costretto a diramare un bollettino medico drammatico per quanto riguarda le condizioni di Del Sole. Gli accertamenti ai quali l’attaccante napoletano si è sottoposto hanno purtroppo evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La prossima settimana il 27enne si sottoporrà ad un intervento chirurgico di ricostruzione. Uno stop lungo di circa 6 mesi quello che attende il bianconero. L’auspicio è che il giocatore possa tornare a dare il suo contributo nell’ultima fase del campionato. Quella dove si andrà a decidere tutto.

La buona notizia per Tomei invece sarà la possibilità di recuperare Oviszach che ha smaltito il problema fisico accusato nella gara di Perugia. "Oviszach ha recuperato e sarà della trasferta – commenta l’allenatore del Picchio –, purtroppo l’unico dato negativo della partita scorsa col Pineto riguarda Del Sole che ha avuto un brutto infortunio. Ha bisogno di operazione perché ha rotto il crociato. Lo aspettiamo presto e sono certo che quando ci sarà bisogno rientrerà per darci una mano nel finale. Guiebre è rimasto fuori per una rotazione. Lui sta bene, così come tutti gli altri che sono a disposizione".

La vittoria col Pineto ha permesso alla squadra di acquisire maggior sicurezza. "La cosa più importante è crescere e migliorare di partita in partita – prosegue –. Su questo io sono sereno perché vedo un gruppo applicato che fa determinate cose con entusiasmo. Abbiamo fatto una partita giusta, ma ancora lontana da ciò che io vorrei. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Dobbiamo ancora migliorare tanto in fase di possesso e in fase di non possesso. C’è ancora tantissimo da fare".

Di fronte all’Ascoli ci sarà una Torres in cerca di riscatto dopo un avvio non particolarmente brillante. I sardi stanno cercando determinati equilibri dopo il processo di ringiovanimento della rosa, ma la classifica piange e c’è urgente bisogno dei tre punti. "La Torres è una squadra molto forte, fisica, organizzata – sostiene –. In casa fanno sempre grandi partite e prestazioni. La loro classifica non è veritiera. Saranno difficili da affrontare. Non dobbiamo pensare che sia una partita normale".

mas.mar.