Campobasso festeggia i 40 anni dello stadio contro la Ternana

Nell’attesa di scendere in campo a Pescara per affrontare una delle tappe fondamentali del proprio percorso, l’Ascoli oltre a guardare avanti dovrà stare attento anche alle avversarie che da dietro proveranno a rosicchiare terreno. Tra queste c’è il Campobasso di Rizzetta che insegue il Picchio con un ritardo di tre lunghezze e che oggi ospiterà la Ternana (avvio ore 19.30). Al Molinari Avicor Stadium ci sarà un clima particolarmente caldo visti i quarant’anni dell’inaugurazione dello stadio rossoblù. Tra i momenti che accompagneranno il confronto è prevista la cerimonia che vedrà il ritorno di alcuni protagonisti del passato come Raffaele Di Risio e Domenico Progna che saranno in campo per riabbracciare il pubblico. Il capitano attuale, Antonio Di Nardo, consegnerà ai tre ex giocatori delle targhe celebrative. Un segno di riconoscenza per chi ha contribuito a scrivere pagine indelebili della storia del club. L’Ascoli sarà di scena a Campobasso nel match programmato per martedì 11 marzo (inizio alle 20.45).