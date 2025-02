Cangelosi si prepara alla sfida di lunedì:: "Serve incisività"

Il prossimo avversario sulla strada del Picchio sarà il Perugia. Gli umbri, proprio come i bianconeri, non stanno vivendo un buon momento. Nel match che si consumerà lunedì sera (ore 20.30) al Curi gli uomini di Cangelosi cercheranno indubbiamente di portare a casa la vittoria dopo l’amara e recente sconfitta con la capolista Entella maturata soltanto nei minuti di recupero. "Nel prossimo match contro l’Ascoli lavoreremo di più sull’incisività perché dobbiamo creare di più – spiega il tecnico biancorosso –. Una sola palla gol non è il massimo. Normale ci sia del dispiacere perché ormai mancava poco. Il gol è nato da una situazione molto dubbia perché il corner pare non ci fosse, dunque da ancora più fastidio. Giocando con la capolista ci si può imbattere in situazioni di questo tipo. Che ci potessero essere dei problemi sul piano della tenuta me lo aspettavo e per questo ho scelto di giocare in questo modo. Dobbiamo allungare la durata come intensità e voglia di giocare".