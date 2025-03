Caos campionati,. Udassi: "Non serve ridurre le società"

Le serie problematiche che stanno mostrando molte squadre dei tre gironi di serie C ha prodotto un’attenta riflessione sulla possibilità di ridurre la partecipazione al campionato mantenendo soltanto due raggruppamenti. "Le situazioni di Taranto e Turris danneggiano l’immagine del nostro campionato – ha dichiarato Stefano Udassi, consigliere di Lega nonché presidente della Torres –. È un aspetto innegabile, ma ci sono anche società virtuose che ogni giorno garantiscono continuità. La governance della Lega Pro in questi anni ha riportato ottimi risultati. Mi fa piacere che lo abbia riconosciuto anche il ministro dello sport Andrea Abodi, certificando la fiducia di tutti nel presidente Matteo Marani. Le situazioni di difficoltà dei club fanno parte di dinamiche non sempre prevedibili, nonostante i controlli svolti. Servono riforme più severe. Non sono d’accordo sul fatto che la riduzione delle società in C possa risolvere i problemi. Anche perché non mi pare che in passato abbia portato a risvolti positivi".