Caos Lucchese, giocatori in trasferta con le proprie auto

I problemi della Lucchese continuano a tenere banco all’interno del girone b di serie C. A seguito della vendita delle quote della società infatti la nuova proprietà non ha provveduto al pagamento degli stipendi a dipendenti e tesserati entro la recente scadenza del 17 febbraio. "Con i ragazzi avevamo pensato anche di interrompere – ha dichiarato l’allenatore Giorgio Gorgone -, ma finché la squadra vorrà anche io andrò avanti. Siamo pronti ad organizzarci da soli anche per andare in trasferta".

Nel prossimo turno in programma il club rossonero dovrà affrontare fuori casa il Sestri Levante in uno scontro salvezza da non sbagliare assolutamente. Ecco quindi che i giocatori, in occasione della sfida in terra ligure si recheranno allo stadio Sivori con le proprie auto. Inoltre, visti i mancati pagamenti, i giocatori hanno dovuto lasciare gli alberghi e le case in cui vivevano in questo periodo per cercare di organizzarsi fra loro con soluzioni coabitative in questi ultimi mesi del campionato.