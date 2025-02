Caos Perugia, potrebbe lasciare anche il diesse

Terremoto in casa Perugia dove potrebbe lasciare anche il direttore sportivo Giugliarelli. Nelle ultime ore i vertici societari avevano provveduto a sollevare dall’incarico l’allenatore Zauli dopo l’amara sconfitta incassata contro la Lucchese per 2-1. A guidare la prima squadra ora sarà Cangelosi.

"L’Ac Perugia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Lamberto Zauli – si legge nella nota ufficiale -. Insieme a lui è stato sollevato dall’incarico anche l’allenatore in seconda Andrea Costa. La società ringrazia Zauli per l’impegno e la professionalità augurandogli le migliori fortune professionali. Contestualmente il club annuncia di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra a Vincenzo Cangelosi fino al termine della stagione".

Queste le prime parole del nuovo tecnico: "Non ho avuto esitazioni, Perugia è una delle piazze più importanti della serie C. Per me essere qui è motivo di grande soddisfazione. Farò il massimo per rimettere le cose a posto".