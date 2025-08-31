Carica Tomei:: "Partita dura, noi a viso aperto"

Il Picchio di Tomei cercherà di capire chi è affrontando la temibile Ternana. Il momento che stanno attraversando gli umbri non è affatto sereno, ma ciò non dovrà costituire un fattore di distrazione nell’andare a sfidare un avversario arrivato ad un passo dalla B soltanto qualche mese fa. "Affronteremo una partita dura – commenta Tomei –. Al di là delle vicende che stanno attraversando, la Ternana resta una squadra con grandi qualità. Anche col Livorno hanno fatto bene nonostante la sconfitta. Li rispettiamo molto, ma affronteremo la gara a viso aperto. I tifosi? Purtroppo ci sono delle regole. Cercheremo di rendere felici ed orgogliosi i 150 fortunati che ci seguiranno allo stadio Liberati e anche tutti gli altri che non potranno esserci". Nelle ultime ore l’allenatore dell’Ascoli ha potuto accogliere Corradini e Pagliai. Ora si prepara a ricevere anche l’attaccante Gori. La trattativa con l’Avellino per favorire il suo arrivo si è sbloccata definitivamente ieri. "Pagliai lo conosco molto bene – prosegue –, è funzionale al nostro sistema di lavoro. Era attenzionato anche da squadre di categoria superiore. Per questo la trattativa è andata per le lunghe. Corradini invece è un giocatore che si sposa bene con le nostre caratteristiche. Entrambi stanno bene e si sono messi a disposizione. Faccio i complimenti alla proprietà e al ds per il grandissimo lavoro. Stiamo creando qualcosa che potrà evolversi in positivo. Negli ultimi giorni di mercato resteremo attenti ad eventuali occasioni interessanti". Proprio in attacco ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta: "Abbiamo diversi calciatori di qualità che possono giocare mezzapunta dietro il centravanti. Anche D’Uffizi oltre Silipo, Gagliardi, Ndoj e Milanese. Chakir e Corazza sono ottime prime punte e mi auguro che possano darci grosse soddisfazioni".

mas.mar.