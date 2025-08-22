Carica ultras:: "Ora è finita la ricreazione"

Il Del Duca si prepara per tornare a ruggire come non accadeva da parecchio tempo. Domani nel match d’esordio che vedrà l’Ascoli di Tomei affrontare la Pianese (fischio d’avvio alle 18), i bianconeri scenderanno in campo davanti ad una cornice di pubblico imponente che andrà a superare di parecchio le 7mila unità. La campagna abbonamenti ha raggiunto infatti quota 6.960. Nella giornata di ieri gli Ultras 1898 attraverso una nota ufficiale hanno resto noto che il tifo più caldo del Picchio presente in curva nord si sposterà al centro del settore per meglio coordinare il grande sostegno che nel corso dei 90’ spingerà il Picchio verso la possibilità di portare subito a casa la prima vittoria. Nelle ultime ore a darne avviso sono stati propri i gruppi del tifo organizzato mediante una nota ufficiale diramata: "Ci sposteremo in una posizione più centrale della curva nord. Come molti ci hanno richiesto nel tempo, in attesa della nuova curva sud, torneremo a fare il tifo da dietro la porta, con l’idea di perfezionare il sostegno alla maglia. Da giorni i nostri ragazzi sono al lavoro per migliorare amplificazione e compattezza del nostro settore, così da favorire lo spostamento. Siamo certi di trovarvi al nostro fianco, pronti ad accendere il clima del ‘Del Duca’. Scaldate le ugole che la ricreazione è finita!".

Anche in casa Pianese sale l’attesa per il primo ballo. A parlare del confronto che si consumerà ad Ascoli è stato il direttore sportivo Francesco Cangi. "Birindelli è il profilo perfetto per il nostro progetto – commenta –. Siamo soddisfatti del mercato. Tutti i calciatori arrivati rispecchiano perfettamente le caratteristiche che cercavamo. Hanno lo spessore giusto per affrontare un campionato difficile come quello di serie C. In questi ultimi giorni di calciomercato proveremo comunque a migliorare ulteriormente la rosa. Puntiamo a disputare un buon campionato, provando magari a toglierci qualche altra soddisfazione. Siamo intenzionati a mettere dentro altri tre profili d’esperienza. Del Fabro e Pierno sicuramente sono due giocatori che stiamo attenzionando. Per la nuova stagione serviranno entusiasmo e umiltà".

mas.mar.