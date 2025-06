Castel di Lama trionfa nel primo torneo Grow-up al Picchio Village

Il Castel di Lama si è aggiudicato il primo torneo Grow-up dedicato ai piccoli classe 2012, andato in scena sabato al Picchio Village tra le squadre del territorio che lo scorso novembre 2024 avevano siglato l’accordo di affiliazione con l’Ascoli Calcio. A sfidarsi nel quartier generale bianconero sono stati Acquasanta, Polisportiva Amaranto di Amandola, Castel di Lama, Montegiorgio, Asd Santegidiese e Asd Amatrice. Questi ultimi poi si sono visti impegnati in alcuni test match disputati contro le squadre under 9 dell’Ascoli, prima con i classe 2015, poi con 2016-17. A disputare la finale per il quinto e sesto posto sono state la Polisportiva Amaranto e l’Acquasanta, con quest’ultima che ha avuto la meglio classificandosi al quinto posto. A vincere la finale per il terzo e quarto posto invece è stato l’Ascoli, che ha superato il Montegiorgio (quarto), mentre il Castel di Lama alla resa dei conti si è aggiudicato la prima edizione del torneo battendo 4-2 la Santegidiese in finale. Una bellissima giornata di sport, divertimento e convivialità che ha visto la presenza di oltre 130 bambini, tutti di fede bianconera, che hanno potuto confrontarsi sul campo in un clima di cordialità e fair play. Il progetto Grow-up, nato con l’intento di rafforzare il legame sociale e tecnico-sportivo con le realtà calcistiche del territorio limitrofo, nei primi sette mesi di vita ha registrato fitti e continui contatti fra l’Ascoli Calcio e i referenti delle società affiliate, con incontri tecnici svolti al Picchio Village e presso le sedi delle sei società affiliate. Col torneo di oggi l’Ascoli ha voluto dare appuntamento alle società affiliate alla stagione sportiva 2025-26 con l’obiettivo di incrementare il numero di club aderenti al Grow-up e facendo leva sull’auspicio che magari tra i tanti piccoli aspiranti calciatori potranno nascere nuovi talenti bianconeri.

mas.mar.