Catanzaro, Magrini:: "Siamo contenti del quarto posto"

Sulla tabella di marcia dell’Ascoli ora ci sarà un altro appuntamento estremamente delicato. Sabato prossimo al Del Duca (avvio alle 16.15) arriverà il sorprendente Catanzaro dell’ex Vivarini che, dopo aver riconquistato la B dopo 17 anni, sta viaggiando nei piani alti dell’attuale classifica cadetta. "Siamo contenti del quarto posto, ma soprattutto dei 27 punti – sostiene il direttore sportivo Giuseppe Magalini –. Certo, la classifica ci riempie di gioia, ma per noi è fondamentale racimolare tanti punti e poi capire se saremo meritevoli dell’attuale posizione e se potremo conservarla. Più che parlare di segreto parlerei di programmazione, da parte dei vertici della famiglia Noto che sta facendo di tutto affinché questa squadra e questo progetto possano funzionare. In questo momento tutto fila per il verso giusto, ma siamo consci di quanto sia difficile il percorso per arrivare in fondo, per cui necessitiamo assolutamente di restare uniti e fare più punti possibili".