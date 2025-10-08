C’è il Pontedera dell’indimenticato. Menichini

L’Ascoli ritroverà sulla sua strada il grande ex Menichini. L’attuale tecnico del Pontedera nel corso della sua carriera da calciatore fu uno dei protagonisti in grado di onorare al meglio la casacca bianconera in serie A. Quattro le stagioni passate nell’olimpo del calcio nazionale a lottare contro i mostri sacri di quegli anni per difendere il buon nome dello storico club del presidentissimo Costantino Rozzi. Sia da giocatore che da fedelissimo vice allenatore di Carletto Mazzone il timoniere dei toscani, a distanza di tantissimi anni, resta ancora oggi un volto molto caro al popolo ascolano che negli anni ruggenti della serie A lo vide battagliare e sudare in campo per difendere il Picchio. D’Altronde per uno che in massima serie ha inanellato la bellezza di 90 presenze con l’Ascoli, tra campionato (77) e Coppa Italia (13), non poteva essere altrimenti. Soprattutto perché proprio nella prima parte degli anni ‘80 la banda guidata dall’imprescindibile ‘spalla’ dell’indimenticato Rozzi fece registrare alcuni dei risultati più incredibili di sempre. Domenica al Del Duca (avvio alle 17.30) il 71enne originario di Ponsacco tornerà ad abbracciare il calore di uno stadio in grado di costituire una fetta importante della sua storia personale. Arrivato sotto le cento torri nell’estate che condusse al campionato 1981-82, Menichini si presentò dopo aver messo nel curriculum alcune annate importanti: 2 con la Roma e 4 consecutive col Catanzaro. Anche lui fu uno dei protagonisti del Picchio ‘rapace’ targato Mazzone. I primati ottenuti sul campo parlano del sesto posto in A (32 punti) ottenuto alla sua prima stagione bianconera, il secondo miglior piazzamento di sempre dell’Ascoli dopo il quarto posto della stagione 1979-80 (34 punti). Inutile poi ricordare il suo percorso fatto come vice nello staff tecnico dell’indimenticato Carletto Mazzone. Dopo l’ultimo pareggio ottenuto a Gubbio (1-1), il tecnico Menichini ha commentato: "Ci abbiamo provato contro una squadra forte, cercando di ripartire ogni qualvolta ce ne fosse la possibilità. Soprattutto nel primo tempo li abbiamo pressati alti, facendo un buon gioco. Anche sull’1-1 ci sono state delle nostre occasioni. Temevo i loro attaccanti e abbiamo tenuto bene il campo, palleggiando spesso nella loro metà campo. Questo è un punto importante su un campo molto difficile che ci deve dare fiducia per il prosieguo del campionato. Siamo una squadra giovane e rinnovata, in linea con le aspettative. Lottiamo di partita in partita".

mas.mar.