Cessione Ascoli: Pulcinelli in trattativa con Distretti Ecologici per il futuro del club

Cessione Ascoli, Pulcinelli tratta con Passeri di Distretti Ecologici. Lo storico club di corso Vittorio Emanuele si proietta verso il termine del 31 maggio. Le attenzioni dell’attuale proprietà restano focalizzate nella possibilità di lasciare la guida del Picchio dopo 7 anni dal suo arrivo sotto le cento torri. Tra l’altro una decisione ribadita più volte da Massimo Pulcinelli nel corso degli ultimi tempi. Il dialogo tra l’imprenditore romano a capo della nota catena Bricofer e gli ex soci bianconeri va avanti con una certa frequenza, ma non è escluso che altre ipotesi possano diventare percorribili o addirittura riaprirsi.

La partita legata alla trattativa saltata con Francesco Pecci, amministratore delegato della Uniko Spa Sb, infatti potrebbe non essere definitivamente tramontata del tutto. Quelle che seguiranno saranno giornate particolarmente intense sotto questo punto di vista. Per adesso i contatti si stanno sviluppando con Distretti Ecologici che porterebbe al Picchio un profilo come quello di Matteo Patti, ex direttore sportivo del Latina. Superato lo step legato all’eventuale passaggio delle quote si andrà quindi verso il perfezionamento dell’iscrizione al prossimo campionato di serie C e di conseguenza si procederà al contestuale allestimento della prossima stagione sportiva.

Nel frattempo i sostenitori dell’Ascoli, oltre a restare in ansia per le vicende societarie, attendono impazienti anche l’avvio dei lavori previsti per la ricostruzione della nuova curva sud. Lavori che saranno effettuati dalla ditta di costruzioni Ubaldi. Proprio i primi di giugno le ruspe entreranno in azione per dare avvio agli attesi lavori che poi andranno ad ultimazione in poco più di un anno.

L’ultima gara disputata con la presenza della curva sud Rozzi resta esattamente quella di martedì 25 ottobre 2016. Ascoli-Salernitana, undicesima giornata d’andata del campionato di serie B e terminata in campo 0-0, di fatto fu l’ultima partita che consentì di poter vedere su bella eretta l’amata vecchia curva sud di Rozzi. Tifoseria e città di fatto erano completamente ignari che qualche giorno dopo, esattamente nel primo mattino di domenica 30, le cento torri avrebbero dovuto fare di nuovo i conti con la seconda ondata di scosse sismiche che procurarono non pochi disagi anche in molti edifici, tra cui proprio lo stadio.

I rilievi effettuati portarono alla chiusura del settore con la seguente gara in casa con la Virtus Entella, match poi inevitabilmente rinviata. Si tornò al Del Duca soltanto domenica 20 novembre per la sfida tra Ascoli e Perugia (2-2). Ora tutto è finalmente pronto per intraprendere il percorso che vedrà venire alla luce un settore da 4mila posti. La nuova casa dei tifosi del Picchio.

Massimiliano Mariotti