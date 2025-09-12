Chakir a caccia di gol per l’Ascoli : "Ora spero di sbloccarmi presto"

ASCOLIÈ Amine Mohammed Chakir uno dei volti nuovi dell’attacco bianconero. Il 24enne acquistato a titolo definitivo dal Pineto ha già avuto modo di guidare da titolare il reparto offensivo dell’Ascoli, negli incontri disputati contro Ternana (0-2) e Juventus Next Gen (0-0), e non vede l’ora di mettere a segno la sua prima marcatura con il Picchio. "L’arrivo qui è stata una cosa veloce – sostiene il giocatore –, ma sono molto carico. Mi sento orgoglioso. Adesso siamo pronti per questa nuova sfida. Ascoli è una piazza che non sono io a scoprirla. I tifosi hanno sempre vissuto il grande calcio e quindi questo è un motivo in più per far bene e ripagare la fiducia della gente. Siamo una squadra costruita da poco con un mister nuovo. Ci stiamo applicando tutti al massimo, mettendoci a disposizione. Stiamo crescendo e si sta iniziando a vedere un buon calcio. Questo è quello che vuole il tecnico e cercheremo di avvicinarci prima possibile ad un tipo di prestazione perfetta". Nell’avvio dell’ultima gara giocata a Chakir è mancato il guizzo giusto per riuscire subito a sbloccare l’incontro contro la formazione torinese. "È stata un’azione molto veloce perché eravamo in pressione – spiega –. Parliamo di una questione di attimi. Io ho provato a saltare il portiere. Pensavo fosse la soluzione migliore. Il portiere è uscito basso. Ci ho provato, ma è andata male. Spero di sbloccarmi presto per me, la squadra e i tifosi. Segno poco, ma mi metto sempre a disposizione del gruppo. Tatticamente mi trovo molto bene. Il mister ha idee molto chiare. Ci dobbiamo conoscere ancora tutti per poi entrare al meglio negli schemi. Sono fiducioso perché siamo una squadra molto competitiva. In campo cercheremo di dare tutto".

Nel prossimo appuntamento, in programma domenica alle 15, l’Ascoli sarà di scena al Curi contro il Perugia. L’obiettivo è tornare a casa con quanti più punti possibili. "Affronteremo una squadra attrezzata come tutte le altre avversarie di questo campionato – prosegue –, ci stiamo preparando al meglio per cercare di farci trovare pronti. Il Perugia è una squadra forte. Sicuramente dovremo restare concentrati e tenere botta per tutto l’arco della partita. L’assenza di Tomei? Costituisce un motivo in più per fare bene e dimostrare che il gruppo è unito. Ci saranno tanti tifosi. Loro ci stanno dimostrando tanto sostegno e vicinanza. Speriamo di regalare loro una bella soddisfazione".

Nella giornata di ieri infine il club ha annunciato l’ingresso del terzo portiere. Si tratta dello sloveno Rok Brzan che ha firmato un vincolo contrattuale fino al 30 giugno 2026 con opzione. Dopo le esperienze maturate in D con l’Adriese e in C con il Vicenza, dove si è diviso tra Primavera e prima squadra, nella passata stagione ha vestito la maglia della Clodiense.

Massimiliano Mariotti