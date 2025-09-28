Chakir sorride:: "Che bello esultare davanti ai tifosi"

Amine Chakir, a segno per la seconda volta in quattro giorni, ha raccontato un aneddoto legato alla rete contro la Torres: "All’intervallo avevo chiesto a Marcos Curado di cercarmi più in profondità e, alla prima occasione del secondo tempo, mi ha dato una bella palla, ho provato ad incrociare ed è andata bene, sono molto contento. Il gol di oggi ha un altro peso rispetto a quello contro il Pineto. Ho esultato sotto al settore occupato dai nostri tifosi, che ci hanno seguito fin qui in Sardegna, meritano queste gioie. È stata la terza partita in una settimana e non era assolutamente facile, ma, grazie al mister e allo staff, siamo riusciti a centrare un’altra vittoria. Non avevo dubbi che la squadra avrebbe risposto in modo positivo anche dopo l’espulsione di Ndoj. Il nostro primo pensiero a fine gara è stato per Del Sole, ha subìto un brutto infortunio, è un ragazzo d’oro, lo aspettiamo. Non penso agli obiettivi personali, anche se è normale che fare gol per una punta sia importantissimo".