Clamoroso Como,. Longo esonerato dopo il blitz al Del Duca

Vincere su un campo difficile come il Del Duca e scalare qualche posizione di classifica per poi essere esonerati. È davvero surreale quanto accaduto ieri a Como, dove la società ha deciso di caricare Longo, l’ufficialità nelle prossime ore, per affidarsi allo spagnolo Fabregas. I tre punti ottenuti contro l’Ascoli e il raggiungimento del sesto posto in classifica a quota 21, due lunghezze di ritardo dal terzo posto e sei dal secondo, non sono bastati al tecnico piemontese per convincere i vertici societari a confermare la fiducia nei suoi confronti. Nelle ore che hanno fatto seguito al successo targato Cutrone, i vertici avrebbero deciso di operare un avvicendamento alla guida della prima squadra affidandola all’attuale allenatore della Primavera. Probabilmente l’ottimo andamento della prima squadra potrebbe non aver convinto il club che non avrebbe digerito il fatto di dover essere relegati ad una semplice corsa playoff, nonostante giocatori di massima serie presenti in organico.