Confermata l’inibizione a Verdone

Confermata l’inibizione al direttore generale Domenico Verdone fino alla fine del campionato. Nella giornata di ieri la seconda sezione della Corte sportiva d’appello della Figc ha respinto il reclamo presentato dall’Ascoli Calcio lo scorso lunedì 24 febbraio confermando la sanzione comminata nei confronti di Verdone che quindi resterà inibito fino al 2 maggio. Il diggì del Picchio al termine della partita vinta a Pescara per 2-1 al termine dell’incontro si era lasciato andare ad alcuni comportamenti un po’ fuori le righe. "Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 2 maggio 2025 – si legge nella motivazione diramata dagli organi di giustizia sportiva - a) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del designatore degli arbitri in quanto, mentre quest’ultimo si trovava sulla porta d’ingresso in attesa di entrare negli spogliatoi, lo spintonava; b) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un componente della procura federale in quanto, mentre quest’ultimo si trovava nella stanza riservata e stava redigendo il rapporto di gara, urlava nei suoi confronti parole irrispettose e colpiva la porta della stanza con un pugno. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in" applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, c.g.s., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle condotte poste in essere (r. proc. fed., r. c.c.)".

Per quanto riguarda invece il settore giovanile Sirocchi, attaccante della formazione under 15, ha fatto parlare di sé nel corso dell’esperienza maturata con la rappresentativa di Lega Pro under 15. "Inarrestabile l’attaccante dell’under 15 bianconera Giuseppe Sirocchi, a segno oggi pomeriggio (ieri ndr) a Casteldebole nel match amichevole disputato dalla rappresentativa di Lega Pro under 15 e i pari età del Bologna – si legge nella nota ufficiale del club di corso Vittorio Emanuele -. Tre i convocati dell’Ascoli: i difensori Gabriele Tappi e Gerardo Dente e Sirocchi. Al centro sportivo Niccolò Galli è stata la rappresentativa di Lega Pro ad avere la meglio per 3-1: a sbloccare la partita al 30’ è stato Bisonni, nella ripresa a segno l’attaccante ascolano Sirocchi (al 5’ s.t.) e Cimmino (al 18’ s.t.). Per il Bologna il gol della bandiera è stato siglato da Manzin (al 20’ s.t.)".