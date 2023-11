Convocazioni per Giovane e Milanese con gli azzurrini

In attesa di capire se Viali proseguirà la sua avventura alla guida dell’Ascoli, tra gli elementi della rosa bianconera sono arrivate due nuove convocazioni in nazionale. Il centrocampista Giovane è stato convocato in under 21 dal ct Nunziata per prendere parte, dal 12 al 21 novembre, al ritiro allestito in vista dei due match di qualificazione agli Europei. Il primo impegno sarà giovedì 16 novembre con la gara San Marino-Italia (ore 18.30 a Serravalle). Martedì 21 invece gli azzurrini scenderanno in campo a Cork contro la Repubblica d’Irlanda (avvio alle 17.30 ora locale). A lui andrà ad aggiungersi la chiamata di Milanese in under 20. La selezione guidata dal ct Bollini affronterà l’Inghilterra (giovedì 16 alle 19 ora locale al Way Stadium di Doncaster) per poi tornare in campo martedì 21 allo stadio Ricci di Sassuolo dove affronterà il Portogallo. I due incontri sono valevoli per il torneo elite. Mercoledì 22 entrambi torneranno sotto le cento torri.