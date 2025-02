Coppa Italia serie C, il Rimini di Buscè arriva in finale

Il Rimini si aggiudica uno dei posti in palio per la finale della Coppa Italia di serie C. Nella sfida di ritorno i biancorossi guidati dal tecnico Buscè hanno superato in casa il Trapani con un netto 3-0.

"Sinceramente non l’abbiamo nemmeno preparata più del dovuto perché comunque venivamo da una partita bella tosta con l’Ascoli giocata qualche giorno fa – commenta l’allenatore dei romagnoli -. Queste sono partite che prepari con la testa. E la testa dei ragazzi ora è una testa pulita, serena, tranquilla. Loro devono giocare a calcio divertendosi con il lavoro che stiamo facendo da tanti mesi. Vedere questi ragazzi fare queste prestazioni non è una novità. Nel senso che è da un bel po’ di partite che giocano bene. Dal Perugia, l’Ascoli, stasera è stata secondo me la partita perfetta. E questo è il frutto del lavoro e della dedizione che questi ragazzi mettono in tutte le cose che gli diciamo durante la settimana. Andare ad affrontare il Trapani per noi era motivo d’orgoglio. Ci siamo misurati con una squadra forte. Era motivo d’orgoglio passare il turno".