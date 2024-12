Coppa Lega Pro, ecco le semifinali. Si parte il 22 gennaio

La Lega Pro ha definito il quadro conclusivo delle semifinali della Coppa Italia serie C che riprenderà il proprio percorso nel mese di gennaio fino a giungere alla consacrazione della vincitrice. Quest’ultima avrà diritto a prendere parte, come 28esima e ultima squadra del tabellone, all’interminabile serie di sfide playoff imbandite per giungere all’assegnazione dell’ultimo pass disponibile per ottenere l’ultima promozione in serie B. Come ben noto alle 27 pretendenti, determinate sulla base delle classifiche dei tre gironi, si aggiungerà anche l’ultima candidata determinata, appunto, dalla vittoria della Coppa Italia di C.

Le finaliste usciranno dai seguenti scontri: Giana Erminio-Caldiero Terme e Trapani-Rimini. Le gare di andata si disputeranno il 22 gennaio, mentre le sfide di ritorno avranno luogo l’11 e il 12 febbraio. Sorteggiato anche l’ordine della doppia sfida finale, con i primi novanta minuti in casa della vincente di Giana Erminio-Caldiero Terme (il 26 marzo) e con il ritorno davanti al pubblico di Trapani o Rimini (programmato per il 9 aprile).