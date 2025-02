Corazza ci mette tanta voglia,. Silipo sempre pericoloso

Raffaelli 6. Incolpevole sul gol di Pierozzi compie un paio di parate decisive sia sullo 0-0 che nella ripresa. Coraggioso nelle uscite in presa alta, anche se non sempre preciso.

Alagna 6. In difficoltà in fase difensiva contro l’ex Cangiano, molto ispirato. Prova a ripartire con buona velocità, ma senza creare grandi pericoli. Ammonito.

Piermarini 6. Mette i suoi centimetri a disposizione della squadra, ma appare in evidente difficoltà quando c’è da contenere l’avversario che gioca palla a terra e sbaglia troppi facili appoggi.

Curado 6. Anche lui fa fatica a tenere i calciatori del Pescara che giocano nello stretto e gli scappano via in velocità.

Adjapong 6,5. Prova generosa anche se pure lui fa fatica a correre indietro per contenere le avanzate degli avversari, ma quando riparte è sempre pericoloso.

Carpani 6,5. Prova di grande carattere e di esperienza per Gianluca che si mette a disposizione della squadra e si propone in avanti con buona continuità. Ammonito.

Odjer 6. Solita gara fatta di corsa e contrasti, penalizzata dalla consueta ammonizione ad inizio gara comminatagli con molta severità dall’arbitro. (Dal 22’st Baldassin 6. Corsa ed esperienza a servizio della squadra).

Varone 6. Spizza involontariamente il pallone che finisce sui piedi di Pierozzi in occasione del primo gol e passa tutto il resto del match a cercare di rimediare. Ammonito.

Silipo 7. Sempre pericoloso quando ha il pallone tra i piedi. È suo il lancio per D’Uffizi che sfrutta l’errato colpo di testa di Pierozzi per il gol del pareggio. Scheggia il palo con una giocata di categoria superiore. (Dal 40’st Tremolada 7. Dal suo ‘magico’ piede parte il lancio per la rete di Gagliardi).

Corazza 6. Si muove tanto svariando su tutto il fronte offensivo. Prova la conclusione nel primo tempo, trova anche un gol annullato per fuorigioco millimetrico. Ha tanta voglia di tornare al gol, ma non ci riesce neanche stavolta (Dal 14’st Forte 6. Si sacrifica soprattutto in fase di copertura).

D’Uffizi 7. Sfrutta alla grande una delle poche opportunità che gli capitano per realizzare la sua seconda rete stagionale. In precedenza aveva provato un tiro a giro senza fortuna. (Dal 40’st Gagliardi 7. Entra e realizza il gol della vittoria. La sua prima rete tra i professionisti).

Mister Cudini 7. La sua squadra non è che strappi applausi per la qualità della manovra ma non molla mai e alla fine vince meritatamente. Decisivi stavolta i due cambi, forse tardivi ma gli ingressi di Tremolata e Gagliardi sono decisivi per confezionare la vittoria.

Valerio Rosa