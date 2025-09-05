Crisi Rimini, il campionato è già nel caos

Il girone B del campionato di serie C si trova già alle prese con le prime preoccupanti criticità e a finire di nuovo nell’occhio del ciclone è stato il presidente Matteo Marani. A distanza di un paio di mesi sono emerse quelle complicazioni che avevamo già avuto modo di analizzare con largo anticipo su queste righe ancor prima della composizione dei gironi e del sorteggio del calendario. Gli 11 punti di penalizzazione inflitti al Rimini dal Tribunale federale nazionale hanno già virtualmente condannato i romagnoli ad una probabile retrocessione che sarà possibile evitare solo con un rendimento in campo d’alta classifica. Se non si arriverà al fallimento prima della fine del campionato. A ciò ora sono andate ad aggiungersi le problematiche legate allo stadio Neri. La gara di domenica sera (ore 20.30) contro la Ternana rischia di saltare o di essere disputata a porte chiuse dopo che la società biancorossa ha disertata la riunione del Gos di ieri mattina. A seguito del mancato pagamento dell’affitto infatti il comune aveva deciso di intimare al club la chiusura delle porte dell’impianto. "Una società che come tutte è vincolata da scadenze amministrative – ha spiegato nelle ultime ore il sindaco Jamil Sadegholvaad –, a cui deve rispondere obbligatoriamente e secondo quanto previsto dalla legge, non può usare la squadra come alibi. Il comune e i suoi uffici sono sempre disponibili alla collaborazione per il bene dello sport cittadino ma a condizione che pagamenti e scadenze vengano rispettati. La nuova proprietà del Rimini decida cosa fare: se vuole proseguire nel percorso che ha scelto di intraprendere alla guida del club, deve essere consapevole che ci sono regole che vanno rispettate". Nel frattempo anche la tifoseria riminese è tornata a contestare con una dura nota del gruppo Curva Est: "Nember e Marra Cutrupi hanno finito la prima parte del lavoro, ossia depredare il Rimini, come avevamo previsto. Si sono venduti tutta la squadra e sono fuggiti con parte del malloppo. Ora arriva una nuova maschera di questo teatro degli orrori, ma il copione è lo stesso: Stefano Giammarioli. Ci chiediamo se per Marani della Lega Calcio questi sono soggetti e società di comprovata onorabilità".

mas.mar.