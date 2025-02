Cudini soddisfatto. Ora testa alla Ternana

La quarta vittoria in trasferta del Picchio ha ridato slancio agli uomini guidati da Cudini che, dopo il brutto scivolone di Rimini, avevano bisogno di un colpaccio come questo per rialzare la testa e tornare a correre. I tre punti portati via in casa del Pescara hanno permesso alla squadra di ritrovare quell’autostima necessaria e soprattutto di rosicchiare terreno da quella zona playoff che una settimana prima si era inevitabilmente allontanata.

L’Ascoli ora è entrato ufficialmente nella fase decisiva del proprio campionato centrando, dall’arrivo di Cudini in panchina, due vittorie nelle tre recenti gare disputate. Un buon passo che ora sicuramente si proverà a mantenere tale anche nella prossima delicata sfida in programma al Del Duca domenica prossima contro la Ternana (avvio alle 15). Un altro cliente particolarmente scomodo che arriverà sotto le cento torri per cercare di dimenticare quanto prima la cocente sconfitta di Campobasso.

All’Adriatico Cudini e i suoi uomini hanno saputo soffrire nel corso della prima parte del match per poi reagire con estremo cinismo nelle ripresa quando i gol di D’Uffizi e Gagliardi hanno potuto regalare il successo. "Per noi fare la prestazione era molto importante - ha sostenuto l’allenatore dell’Ascoli -, poi se arrivava il risultato ancora meglio. Nel primo tempo abbiamo sofferto e siamo stati bravi a non disunirci. Il Pescara ha spinto molto, facendo tanto possesso. Abbiamo incontrato fatica anche nel fare tre passaggi e ci siamo affidati alle verticalizzazioni che ci hanno permesso di avere un paio di occasioni. Nel secondo tempo invece devo dire che il Pescara è sceso e noi abbiamo acquisito coraggio. Il gol del pareggio ci ha dato una bella iniezione di fiducia per poi provare a vincerla. Ed era questo che volevamo fare. Nella prima abbiamo sfruttato al meglio quello che ci è capitato. Sono molto contento di come si è comportata la squadra".

Ora le attenzioni di tecnico e squadra sono già focalizzate sul prossimo appuntamento in programma contro la Ternana. La sfida sarà diretta da Gianluca Renzi della sezione di Pesaro. Il fischietto marchigiano potrà vantare l’ausilio degli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Simone Della Mea di Udine. Quarto uomo ufficiale invece sarà Ciro Aldi di Lanciano. In vista dello scontro con gli umbri il tecnico Cudini non potrà ancora contare sullo squalificato Marsura, ma al suo posto di certo D’Uffizi cercherà di non farlo rimpiangere.

mas.mar.